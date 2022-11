Renaturation de l’ancien tennis club

Le terrain qui accueillait l’ancien tennis club de Chaudfontaine va être renaturé.

Cette zone, située en bordure de Vesdre entre le parc Hauster et le Casino a été détruite dans les inondations.

Dans le prolongement de l’espace vert déjà existant autour du bief de la Laide Heid, le terrain sera réaménagé en zone humide didactique et ludique. À la place des terrains de tennis, des petits plans d’eau parcourus de caillebotis permettront d’observer la faune et la flore spécifique qui s’y développe. L’espace ainsi dégagé servira de zone d’extension de crue.

"L'espace de l'ancien tennis était fort artificialisé. L'idée est de le renaturer avec des plantations et une zone humide pouvant recevoir davantage d'eau en cas de crue, explique le bourgmestre Daniel Bacquelaine. Le niveau de la Laide diminue dans le bief en raison de l'envasement. On voudrait procéder à la reconnexion entre la Vesdre et le bief pour en faire une zone humide, une zone tampon en cas de crue, et renforcer la végétation indigène."

Cette zone humide va être augmentée en creusant 2 500 m2 de surface occupée par les trois anciens terrains de tennis. "Le terrain sera légèrement décaissé. Cette zone sera alimentée par le bief et le ruissellement des eaux venant de la colline", poursuit le mayeur.

Le parc de la Vesdre

En ce qui concerne les trois autres terrains de tennis, "on va en faire un parc arboré, de manière à faire une transition progressive vers le casino", pour la promenade et la détente, qui sera agrémenté de modules de fitness, dénommé parc de la Vesdre.

Ce projet de renaturation fait l’objet d’une demande de subside auprès de la Région wallonne via l’appel à projet "Maillage vert et bleu en milieu urbain". Lors de sa dernière séance, le conseil communal a approuvé le lancement du marché public pour l’étude (24 200 euros) et la mise en œuvre de ces aménagements.

Le marché devrait être attribué d’ici un mois, avant un début des travaux prévu pour le printemps prochain.

Quant au nouveau tennis club, un projet est en cours pour son installation sur le Quadrilatère de La Rochette.