Accident mortel au Rallye du Condroz : les victimes sont deux jeunes de la région

Le parquet liégeois a confirmé jeudi soir le décès de deux jeunes de Hannut et Huy, survenu dimanche après-midi lors du Rallye du Condroz. Un véhicule du rallye est sorti de la route et a heurté des spectateurs.

"L’accident est une sortie de route d’un véhicule de course qui a eu lieu dans le village de Moha, rue Alfonse Nicolas, à proximité du numéro 519", indique le communiqué.

Les deux personnes décédées sont des spectateurs venus assister en couple à l’événement. Il s’agit d’une jeune Hannutoise âgée de 16 ans et d’un jeune Hutois de 18 ans.

"Ils retournaient vraisemblablement vers l’habitation du 519 dont ils connaissaient les habitants. Ils sont décédés sur le coup", estime le parquet. "Un groupe de jeunes plutôt turbulents se trouvait aussi à cet endroit et avait fait l’objet de plusieurs remarques du commissaire de course, plus tôt dans l’après-midi. Les remarques visaient à les faire sortir de cette zone qui était dangereuse. Les deux jeunes victimes n’appartiennent apparemment pas à ce groupe de jeunes", précise encore le communiqué.

Concernant le bilan humain, les autorités judiciaires évoquent "un nombre indéterminé" de blessés, dont les jours ne sont pas en danger. Le pilote et son copilote ont aussi été emmenés à l’hôpital mais ne souffrent pas de blessures graves. Ils doivent encore être auditionnés par la police. Un expert automobile, un médecin légiste et le parquet sont descendus sur place. Les devoirs d’alcoolémie sont négatifs.

Selon les premières observations de l’expert automobile, l’accident est dû à une sortie de route liée à la pluie et à la route glissante. Le spécialiste doit encore examiner le véhicule.

"Il est impossible de dire pour le moment si les victimes se trouvaient dans une zone interdite au public ou non. Nous ne communiquerons plus avant d’avoir reçu les procès-verbaux de police", conclut le communiqué du parquet de Liège.