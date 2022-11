Huy : Travaux rues Bonne Espérance et des Malles Terres

Après s'être rendu compte que le débit du ruisseau était nettement inférieur en aval du pertuis situé au carrefour des rues Longue Ruelle et Bonne Espérance, les Services techniques de la Ville ont recherché la fuite afin d'y remédier pour éviter un affaissement de la voirie. "Il a été constaté que le pertuis n'est plus étanche et qu'un important volume d'eau s'écoule dans le coffre de la voirie. Les travaux vont donc consister à supprimer ces infiltrations".

Depuis le 14 octobre, des déviations ont été mises en place car la circulation, à hauteur du carrefour précité, est impossible. L’accès à la résidence Les Floricots reste possible via les rues du Chera et Poyoux-Sarts.

Rue des Malles Terres

Les travaux rue des Malles Terres débutent quant à eux le 7 novembre, ils concernent le passage sous la voirie du ruisseau du Poyoux Sart.

"En effet, principalement suite aux inondations de juin et de juillet 2021, nous avons constaté plusieurs problèmes à cet endroit, et certains sont déjà résolus, tel que la reprise des eaux venant de la rue du Petit Bois et celles venant de la rue du Poyoux Sart. Il reste à régler le problème du pertuis actuel qui présente d'une part un niveau de vétusté important, mais également un problème de section insuffisante. C'est l'entreprise Balaes qui va procéder au remplacement de ce pertuis sous la voirie".

Le ruisseau de Bonne Espérance passe sous le château via un ancien pertuis pour réapparaître de l'autre côté du carrefour des rues Bonne Espérance et Longue ruelle, à proximité de l'ancien lavoir.