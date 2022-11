Liège toxcity ? Une conférence sans tabou

On le sait, maintenir la cohérence d’une coalition entre deux formations politiques, à la tête d’une grande ville, n’est pas chose aisée… Depuis 2018, la majorité PS-MR liégeoise en fait l’expérience… et si les dossiers liés aux finances crispent certains élus, celui de la gestion de la toxicomanie et de la salle de consommation à moindre risque génère clairement des tensions, c’est peu de l’écrire.

Ce jeudi 10 novembre, une conférence initiée par la cheffe de groupe MR au conseil, la députée Diana Nikolic et intitulée "Liège toxcity ?", risque de faire des remous… L’objectif est en tout cas d’aborder, sans tabou, ce dossier (très) sensible à Liège…

"Au-delà du titre choc, un vrai problème de société", indique en préambule Diana Nikolic. "Le 10 novembre prochain, c'est en plein cœur de la Cité ardente qu'experts et politiques viendront débattre de la lutte contre la drogue et la toxicomanie, problème majeur, à Liège. Et qui occupe pas mal nos travaux au Conseil communal de la Ville de Liège. Quels constats et surtout quelles solutions ? Venez en débattre avec nous !"…

L’invitation est lancée et pour l’occasion, c’est le président du parti, Georges-Louis Bouchez, qui sera présent et qui prendra la parole. Les deux autres orateurs du jour seront Stéphane Leclercq, Fedito ASBL (fédération des institutions pour toxicomanes) et le commissaire Thibeaumont de la police de Liège.

Fervent défenseur de la salle de consommation à moindre risque, le bourgmestre Willy Demeyer (PS) n’a pas caché récemment que la problématique de la toxicomanie de rue n’était pas résolue, que du contraire… notamment car la consommation de cocaïne semble avoir pris le pas sur celle d’héroïne.

"Depuis plus de 10 ans, la Ville de Liège tente de gérer la toxicomanie différemment : projet pilote de délivrance contrôlée de diacétylmorphine, la forme pharmaceutique de l'héroïne, puis, ouverture de la première salle de consommation à moindre risque (SCMR) en 2018. Quatre ans plus tard, les chiffres et résultats avancés font débat", rappelle encore Diana Nikolic. "Je me pose dès lors plusieurs questions : la salle de shoot de Liège est-elle un succès ou un échec en matière de lutte contre la toxicomanie ? La croissance du nombre d'inscriptions d'usagers de drogues auprès de la SCMR est-elle un signal positif et/ou un signe alarmant ? Quels sont les retours d'expériences similaires menées ailleurs en Europe et dans le monde ?".

Le rendez-vous est fixé à 19 h 30 au centre scolaire Saint-Benoît Saint-Servais. Inscription nécessaire sur https://action.mr.be/101122. Accès par la rue Jonfosse, 75, 4000 Liège.