Parc Browning à Herstal : les travaux commencent

Le chantier pour l’aménagement du parking Browning en parc urbain à Herstal débute ce 7 novembre.

Il s’agit pour rappel d’une promesse de la majorité PS-H dans le cadre de la revitalisation urbaine : la création d’un parc urbain dans l’hypercentre de Herstal, qui n’en est pas encore pourvu, permettant à la population de profiter d’une zone de respiration.

L’espace Browning, ancien site industriel du fabricant d’armes Browning situé à quelques pas de la place Jean Jaurès, est constitué de deux espaces (une usine désaffectée et un terrain) s’étalant sur deux niveaux entre les rues Faurieux et Jean Lamoureux.

Après le rachat du terrain il y a treize ans, la Ville de Herstal avait déposé le projet dans le cadre de la programmation Feder 2014-2020. Le 9 juillet 2018, le conseil communal votait pour le lancement du marché des travaux, avec pour auteurs de projet l’association momentanée SPRL Multiple Architecture et Urbanisme et Arcadis Belgium ainsi qu’Urbeo. Le montant global de ce marché s’élève à 2,57 millions d’euros, dont 800 000 euros de subsides Feder et 1 million de la Région wallonne.

Après l’étude de pollution du sol, les travaux peuvent enfin démarrer.

Un espace vert et culturel

"Le projet d'aménagement de cet espace en parc urbain a pour objectif d'offrir aux habitants un espace vert, culturel et de détente" , rappelle la Ville de Herstal.

À terme, les Herstaliens pourront y retrouver une plaine de jeux, une esplanade polyvalente, un espace de pique-nique, un skatepark et une piste de course scandinave.

"‍️La mobilité douce y tiendra une place prépondérante", précise la Ville, puisque l'espace sera, d'un côté, relié à la future "low-line" des ACEC et, de l'autre, relié au Ravel menant à Liège. L'ensemble du site sera traversé par un cheminement de mobilité douce venant de la gare Marexhe vers la place Jean Jaurès.

Une fois le parc terminé, la halle existante sera réhabilitée pour en faire un lieu d'événements. "Le futur parc Browning constituera ainsi un véritable poumon vert, ainsi qu'un grand espace de détente, dans l'hyper-centre de Herstal."

Le terrain, actuellement utilisé comme parking, sera définitivement fermé à partir du jeudi 3 novembre dès 15 h 30. La Ville invite donc les Herstaliens à ne pas y laisser leur véhicule ce jour-là.

Le chantier durera jusqu’à la fin de l’année 2023.️

Pour le parking dans le centre de Herstal, la Ville invite les citoyens à privilégier les parkings suivants : hall Michel Daerden (gratuit), rue Laixheau (ancien Aldi, gratuit), place Jean Jaurès (derrière Belfius, payant), et la piscine (2 h gratuites avec disque de stationnement).