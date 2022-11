Patrick Bruel est citoyen d'honneur de la ville de Liège

Chef des éditions liégeoises d'IPM (Gazette de Liége et DH-Liège)

Patrick Bruel et Liège, c’est l’histoire d’une rencontre qui est devenue un incontournable de la carrière du chanteur.

Passionné de foot, Patrick Bruel a découvert le Standard dans son adolescence alors qu’il rêvait d’une carrière de footballeur professionnel. Il ne jouera jamais sur la pelouse de Sclessin mais y chantera pour le centenaire du Club en 1998.

Mais le lien qui unit la Cité ardente au chanteur, remonte au 17 mai 90. De nombreuses Liégeoises et quelques Liégeois se souviennent de l’émotion qui a traversé la salle bondée du Forum lorsque Patrick Bruel entame seul au piano, son nouveau titre, « J’te l’dis quand même ». Jeune chanteur aux débuts prometteurs. L’osmose qui traversa le public et l’artiste ne se démentira plus.

Comme il l'a confié récemment, "Je ne sais pas vous expliquer pourquoi, ni comment ça s'est passé. Mais c'était la première fois qu'un public chantait d'une telle façon avec moi. Je n'ai jamais oublié ce moment. Et je m'en souviens lors de chacun de mes passages en Belgique."

Adopté par le public liégeois, Patrick Bruel fait salle comble à chacun de ses concerts au Forum et inclut Liège dans toutes ses dates de tournée.

Quand il fut question d'enregistrer sa dernière tournée live et qu'il s'est mis à la recherche d'un lieu où il pouvait chanter deux soirs de suite, Patrick Bruel a expliqué : "Cette tournée a quelque chose de très intime, de très personnel. C'est une sorte de mise en abîme où je me raconte beaucoup. Et pour toutes ces raisons, Liège fut directement une évidence."

Les 7 et 8 octobre dernier, le chanteur a retrouvé ses amis liégeois pour clôturer, dans une ambiance de feu, la tournée acoustique « Re-Tour ».

Dalle à son nom

En ce début du mois de novembre, Patrick est de retour à Liège, avec cette fois, sa casquette d’acteur. Sollicité par le Festival International du Film de Comédie de Liège, c’est avec beaucoup de plaisir qu’il a accepté de venir rencontrer le public cinéphile liégeois et le moins que l’on puisse dire est que c’est à nouveau un succès puisque les places se sont écoulées en quelques instants.

L’histoire qui unit Liège et Patrick Bruel s’est construite au cours des trente dernières années et n’en finit pas de s’écrire.

Le chanteur-acteur aux 15 millions d’albums vendus, à la filmographie riche d’une cinquantaine de films et de centaines de représentations théâtrales a accepté avec émotion de devenir l’un des Citoyens d’Honneur de la Ville de Liège.

Cette distinction surprise lui a été décernée ce dimanche, par le Bourgmestre Willy Demeyer, avant l’inauguration de la dalle qui lui est dédiée rue Pont d’Avroy.