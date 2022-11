Apéro-concert avec Esinam à Flémalle

Voilà un rendez-vous à ne pas manquer selon l'équipe du centre culturel de Flémalle... Rendez-vous avec Esinam, le jeudi 24 novembre. Une artiste que l'on présente comme unique, multi-instrumentiste et multi-univers ! Flûte, voix, boucles électroniques, sonorités d'Afrique et d'ailleurs... Esinam, c'est un univers à part entière!

Esinam est une multi-instrumentiste belgo-ghanéenne installée à Bruxelles. Dès son plus jeune âge, elle se passionne pour la musique, en particulier pour les instruments à percussion comme le tama. Si le piano est son premier instrument principal, elle se tourne aussi vers la flûte. Elle finit par créer son propre monde musical, rempli de rythmes, de grooves, de mélodies et de boucles.

"Transportée par le son, Esinam réussit à mêler sa voix soul aux percussions traditionnelles africaines, ajoutant ici et là quelques influences électroniques combinées à des mélodies tout en sensibilité et à de belles improvisations. Ses compositions portent les traces de nombreuses infuences géographiques, culturelles et musicales, qu’elle a puisées dans son histoire personnelle et au travers de divers voyages, rencontres, tournées et collaborations".

Vu le concept, apéro dès 19 h (assiette sur réservation à 7,50 €) puis concert à 20 h 15. Entrée concert : 5 €.

Infos et réservations: 04/275 52 15 ou reservations@ccflemalle.be.