Appel Liège - Jusqu'à 15 ans de prison requis contre les auteurs d'une tentative d'assassinat

Le parquet général a requis mardi devant la cour d'appel de Liège des peines allant de cinq à 15 ans de prison contre cinq prévenus poursuivis pour avoir commis une tentative d'assassinat et des faits de tortures avec mutilations graves. Ces faits s'étaient déroulés dans le cadre d'une rivalité entre vendeurs de drogue à Dinant.

La police avait ouvert une enquête en septembre 2019 après avoir été informée que le principal prévenu, un Tunisien, était soupçonné d'avoir développé un réseau de vente de produits stupéfiants. Il faisait venir des compatriotes en Belgique pour procéder aux ventes.

Les investigations avaient permis de confirmer les soupçons et de déterminer que ce prévenu occupait une position de chef, soucieux de défendre son territoire dans la région de Dinant. Ce trafic, avec des marchandises provenant de Liège, générait un bénéfice de 500 à 1.000 euros par jour.

Deux scènes de violences avaient eu lieu en mai et juin 2019. La première concernait une agression au couteau et à la batte de base-ball. La seconde avait eu lieu dans le cadre d'une vengeance de la part du chef de bande pour éliminer un ex-lieutenant dissident. C'est dans ce cadre qu'un guet-apens avait été tendu et que la victime avait été attaquée par cinq hommes munis de machettes. La victime avait été torturée avec acharnement, occasionnant des amputations partielles ou des sections de muscles.

Pour les faits de tentative d'assassinat, tortures avec mutilations graves, vols avec violences et trafic de stupéfiants, le parquet général a requis contre le principal prévenu une peine de 15 ans d'emprisonnement. Le commanditaire encourt une peine de 12 ans de prison. Deux complices risquent des peines de 10 ans. Un cinquième prévenu, chauffeur, encourt une peine de cinq ans.

Le jugement interviendra en décembre.