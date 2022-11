De nouveaux travaux pour le tram

Chef des éditions liégeoises d'IPM (Gazette de Liége et DH-Liège)

Dans le cadre du chantier du tram de Liège, des travaux d’impétrants seront réalisés rue de la Préfecture jusqu’à fin du mois de décembre.

La zone de chantier sera située au carrefour formé par la rue de la Préfecture et la rue Ernest Solvay. Durant ces travaux, la rue de la Préfecture sera mise en voie sans issue à partir du quai Timmermans. En venant de la rue Ernest Solvay, une déviation sera mise en place via les ronds-points du Val-Benoît et le quai Timmermans. La collecte des déchets se déroulera normalement.

Pour toute question :

· letram.be

· n° gratuit : 0800 88 022 (du lundi au vendredi de 9h à 12h30, le mercredi de 16h à 20h et le samedi de 9h à 12h).