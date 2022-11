Accueil Régions Liège Liege Airport ? "Il faut investir dans de l’activité plus vertueuse" Politique Pour le député Écolo Olivier Bierin, il importe d’encadrer le développement de l’aéroport… Marc Bechet Journaliste - Liège ©tonneau

Alors que d’aucuns attendent les positions des ministres Willy Borsus (MR) et Céline Tellier (apparentée Écolo), suite aux différents recours introduits (plus de 25) contre le renouvellement du permis de Liege Airport, ce sont précisément les visions politiques du MR et d’Ecolo qui, en région liégeoise, divergent plus que jamais. Là où le MR estime que les conditions imposées trop contraignantes - maximum de 50 000 mouvements...