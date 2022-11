Liège : Il frappe une connaissance

Ce dimanche, un homme a été arrêté après avoir porté des coups à un autre dans un café Liégeois. Il était 19 h 17 lorsqu’un individu a été interpellé par la police après avoir commis une scène de coups. Les faits ont été filmés par les caméras de vidéosurveillance. Sur les images, les policiers ont pu constater que le suspect avait porté une gifle et un coup au postérieur d’un intervenant avant de lui porter une seconde gifle. Selon le suspect, il se trouvait au café lorsque la victime, un homme qu’il connaît, est arrivée. Il lui aurait alors dit de “dégager” des lieux pour une raison qui n’a pas été précisée. Toujours selon l’auteur, la victime aurait commencé à crier et se serait saisie d’un cendrier pour le frapper. Celui-ci ne se serait, selon ses dires, que défendu. Il a reconnu avoir porté une gifle et avoir tenté de frapper le postérieur à l’autre individu. Le suspect est déjà bien connu de la justice pour avoir adopté le même type de comportements. La victime n’a pas subi d’incapacité de travail. Le parquet de Liège a été avisé des faits. Le magistrat de garde du parquet de Liège a décidé de mettre le dossier à l’instruction avec demande de mise sous mandat d’arrêt.