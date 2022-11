Liège organise une collecte permanente de dons de nourriture pour animaux

Il existait déjà une opération annuelle de collecte de dons de nourriture pour animaux à Liège... vu le contexte de crise, l'échevine du Bien-être animal, Christine Defraigne, a annoncé ce lundi l'organisation d'une collecte permanente de dons de nourriture pour animaux.

"Le contexte actuel, l’augmentation des coûts de la vie font que beaucoup d’animaux se retrouvent dans des refuges. Les animaux sont également victimes de la crise économique. Les adoptions diminuent. Les refuges sont saturés et ont besoin d’aide", a commenté l'échevine, "Fort de ce constat, nous avons souhaité mettre à disposition l'échevinat comme point de collecte permanent pour les dons de nourriture pour animaux".

LIEGE. CHRISTINE DEFRAIGNE. Photo michel tonneau ©MICHEL TONNEAU

En pratique, ces dons seront ensuite redistribués aux associations ou aux personnes qui le demandent. Les personnes dans le besoin peuvent se présenter à la SRPA pour solliciter une aide.

L'échevine se dit ainsi "consciente que les Liégeois et leurs animaux doivent être aidés [...] Même le plus petit don est synonyme d’un grand plaisir pour un animal. Le Bien-Être animal est une valeur fondamentale de notre société qui symbolise le vivre ensemble, le respect et l’harmonie".

Infos pratiques : les dépôts peuvent se faire du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h00 ou sur rendez-vous via l’adresse mail echevinat.bienetreanimal@liege.be ou par téléphone : 04/221.93.62. ou 04/221.93.61.