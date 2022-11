Seraing : Avez-vous vu Alain Dierickx ?

Chef des éditions liégeoises d'IPM (Gazette de Liége et DH-Liège)

Ce lundi vers 15 heures, Alain Dierickx, un homme âgé de 64 ans, a quitté son domicile situé rue Edison à Seraing. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Monsieur DIERCKX mesure 1m88 et est de corpulence mince. Il a les cheveux poivre et sel, une moustache et porte des lunettes.

Au moment de sa disparition, il portait un training noir, un polar noir et des chaussures de marche.

Il est demandé à Monsieur DIERCKX de prendre contact avec ses proches afin de les rassurer.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via email : avisderecherche@police.belgium.eu.

Vous pouvez également réagir via le numéro gratuit 0800 30 300.