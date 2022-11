Un oratorio monumental à l’OPRL

Un oratorio monumental de deux heures requérant huit chanteurs solistes, un chœur symphonique et le grand orchestre : c’est l’œuvre qu’a choisie l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège pour marquer, jour pour jour, la date anniversaire de Franck (10 décembre 1822-8 novembre 1890). Avec Les Béatitudes (1869-1879, créées en 1891), Franck pense avoir signé sa meilleure partition, celle qui marque son credo dans le renouveau de la musique religieuse par la combinaison d’une foi fervente et de moyens dramatiques issus du monde de l’opéra.

Pour cette œuvre en concert à Bruxelles (Palais des Beaux-Arts, le 8 décembre à 20 heures) et Liège (Salle Philharmonique, le 10 décembre à 20 heures), l’OPRL est bien évidemment dirigée par Gergely Madaras, et convie le Chœur National Hongrois et 8 chanteurs solistes de renom (Anne-Catherine Gillet, Justina Gringytė, Ève-Maud Hubeaux, John Irvin, Artavazd Sargsyan, David Bižić, Patrick Bolleire et Karl-Heinz Lehner).

Clôture du bicentenaire

L’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, véritable ambassadeur de la musique de César Franck depuis sa création, a choisi cette œuvre emblématique pour clôturer une série d’événements dont on retiendra notamment l’intégrale symphonique et concertante (Fuga Libera – Diapason d’or, 4T de Télérama, Trophée de Radio Classique, etc.), l’opéra Hulda en version de concert en collaboration avec le Palazzetto Bru Zane (concerts, captations et enregistrement discographique), et la recréation de la première version du Morceau symphonique de Rédemption (à Liège et en Amérique du Sud), l’intégrale pour orgue seul de Jean-Luc Thellin ou encore une nouvelle version de la Symphonie par Gergely Madaras. Rappelons que l’OPRL a joué la musique de César Franck à plus de 240 reprises dans plus de 100 salles différentes, dont 70 à l’étranger.

