Grève et accident en province de Liège

Dans l’ensemble, les différentes actions de grève se sont déroulées dans le calme en province de Liège.

Ainsi par exemple, les centres commerciaux ont été bouclés par différents piquets, aussi bien à Belle-Île que sur le site Cora à Rocourt. Pratiquement aucun bus ne roulait et des entreprises, telle qu’ArcelorMIttal étaient à l’arrêt.

Dans le centre-ville liégeois, la CSC avait informé ses affiliés et militants qu’elle servirait une soupe populaire aux personnes qui se présenteraient sur l’esplanade Sainte-Marie. Le lieu n’avait pas été choisi au hasard puisqu’il est situé juste sous les fenêtres de la direction du distributeur d’énergie Resa… Au fil de la matinée, plusieurs centaines de personnes se sont présentées et ont donc eu droit à un bol de soupe bien chaude.

Délit de fuite

Tout se serait donc déroulé sans problème avec un bilan plus que positif, si un accident relativement grave et en tout cas très déplaisant n’était survenu aux abords du zoning industriel des Plenesses à Verviers. En effet en début de matinée, un manifestant affilié à la CSC a été renversé par une camionnette immatriculée au Luxembourg. "J’étais à la sortie de l’autoroute, aux Plenesses", témoigne-t-il à nos collègues de l’Avenir. "La camionnette d’une entreprise est arrivée sur moi. Je lui ai demandé de prendre la bande de gauche et je l’ai informé qu’il ne passerait pas. Il m’a foncé dedans avant de faire un délit de fuite. J’ai fait un dépôt de plainte pour coups et blessures. Je vais aller à l’hôpital car je suis tombé par terre", témoigne-t-il.

Le conducteur a été interpellé quelques centaines de mètres plus loin et protégé par la police. Un accident qui a fait réagir Marie-Hélène Ska, la secrétaire générale de la CSC, qui était à Liège ce mercredi matin. "Je comprends difficilement ce genre d’accident. La grève était annoncée et personne ne pouvait l’ignorer. En plus les barrages étaient filtrants et personne n’était réellement bloqué bien longtemps. C’est clairement un manque de respect". Ceci dit, Marie-Hélène Ska s’est félicitée de l’accueil général de ce mouvement de grogne. La plupart des automobilistes étaient très réceptifs et nous encourageaient même dans notre mouvement".