Le Carrefour ne rouvrira finalement pas

L’enseigne a été retirée rue de la Régence sur l’ancien magasin Carrefour. On peut désormais écrire "ancien" parce que, contrairement à ce qui avait été annoncé en février dernier, la chaîne de supermarché a finalement décidé de se retirer du centre-ville de Pepinster. Pour rappel, suite aux inondations de l’été 2021, le Carrefour Market avait été dévasté. La Vesdre l’avait totalement traversé emportant tout ou presque sur son passage. Le gérant de l’époque avait décidé de rendre les armes mais la firme était bien décidée à trouver un repreneur avant de faire marche arrière, comme l’indique le bourgmestre de Pepinster, Philippe Godin. "Il semblerait que Carrefour ne veuille plus s’y implanter". Le bâtiment ne restera pas vide pour autant, assure le mayeur. "Les négociations vont bon train entre le propriétaire de la surface et d’autres enseignes pour la location du lieu. Cela pourrait devenir un Intermarché ou un autre supermarché". Les intéressés ne manqueraient pas. En attendant, les travaux sur place ont accusé pas mal de retard pour remettre le magasin en état. Il ne faut pas espérer retourner faire ses courses rue de la Régence avant au minimum courant 2023. Plus largement, si le commerce a pris un coup à Pepinster depuis la catastrophe, le bourgmestre reste optimiste. "On ne s’en sort pas trop mal. L’objectif est déjà de maintenir le taux d’occupation actuel. Et on espère un bel élan lorsque la crise énergétique sera derrière nous".