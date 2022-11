Accueil Régions Liège Liège : Trois policiers condamnés pour viols et voyeurisme ! Les intéressés filmaient les jeunes filles à leur insu et partageaient les vidéos sur WhatsApp Sarah Rasujew LIEGE. REPORTAGE SUR LE NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE. PHOTO Michel Tonneau ©© Michel Tonneau

Gianluca, 33 ans, Thadde, 25 ans et Kadir, 23 ans, ont écopé de peines de 24, 30 et 24 mois de prison avec sursis pour ce qui excède la détention préventive pour avoir commis des viols, du voyeurisme et du partage de vidéos prises à l’insu des victimes alors qu’ils exerçaient...