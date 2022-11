Taux des taxes inchangés à Ans

"Tout augmente, sauf les taxes à Ans", c'est en ces termes que s'est exprimé l'échevin des Finances à Ans, Walther Herben, alors qu'il a été amené à présenter les taux pour l'exercice 2023 des principales taxes soumises à la population ansoise, ce mardi soir au conseil communal.

Il a donc été question de la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques et des centimes additionnels au précompte immobilier. "Avec 8,5 % à l’impôt des personnes physiques et 2 600 centimes additionnels au précompte immobilier, Ans a ainsi maintenu ses deux taxes principales à des taux inchangés depuis 20 ans", a-t-il souligné. "Au lendemain de la crise sanitaire et en plein affolement des coûts énergétiques, ce statu quo fiscal, sur une durée aussi longue et en période économiquement trouble, mérite d’être salué".

Toujours la collecte en porte à porte

Le renouvellement du taux desdites taxes a été approuvé à l'unanimité.

Autre taxe qui a été évoquée ce mardi au conseil communal d'Ans, c'est celle relative à la collecte et au traitement des déchets ménagers. Pas de changement à ce niveau-là non plus, pour 2023, "avec le maintien du service de collecte en porte à porte des déchets verts", a indiqué l'échevin. "Un service rendu, je le rappelle, sans supplément à la taxe et nous devons être les seuls", relève-t-il.

Seraing: le surplus de la taxe déchets redistribué aux citoyens