Assises Liège - Jury constitué pour le procès de Mohamed Dahmane, accusé du meurtre d'une femme

La cour d'assises de Liège a constitué mercredi après-midi un jury composé de six femmes et six hommes en vue de juger Mohamed Dahmane, un Algérien âgé de 28 ans, accusé d'avoir commis le meurtre de Mégane Tamburrini. Les débats au fond débuteront lundi à 09h00 par la lecture de l'acte d'accusation.

Les faits s'étaient déroulés le 9 mars 2020 à Droixhe (Liège). Mégane Tamburrini, une Sérésienne, avait été tuée d'un coup de couteau à la gorge. Son corps avait été retrouvé sur un trottoir. La jeune femme avait fréquenté un squat, où avait eu lieu une altercation entre les différents occupants.

Mohamed Dahmane, surnommé "Mohamed le balafré", avait été intercepté en Espagne après plusieurs mois de cavale. Il avait reconnu être l'auteur du coup de couteau mais contestait l'intention de tuer la victime. Il avait affirmé que la mort de la jeune femme résultait d'un accident.

A l'époque des faits, Mégane Tamburrini vivait avec son compagnon dans un squat à Bressoux. Une dispute y aurait éclaté entre plusieurs personnes. Des témoins avaient expliqué que Mohamed Dahmane avait fait des avances à la jeune femme et que la dispute était survenue lorsqu'elle l'avait repoussé.

Mohamed Dahmane avait affirmé qu'il n'était pas armé et contestait avoir tenu des propos déplacés. Une bagarre aurait éclaté entre lui et un autre homme, armé d'un couteau. Cette dispute portait sur une consommation de drogue. Mohamed Dahmane aurait tenté de désarmer son adversaire, tandis que Mégane Tamburrini aurait tenté de s'interposer de manière soudaine. L'accusé conteste avoir voulu blesser ou tuer la victime.

Plusieurs autres faits sont reprochés à l'accusé, dont une tentative de meurtre au couteau d'un autre squatteur, Hasni Abu Ali, ainsi que des coups et blessures et des menaces contre deux agents de sécurité de la Médiacité.

Mohamed Dahmane est défendu par Me Nathan Mallants et Me Adrien Croisier. Le substitut Fabienne Bernard siège au poste d'avocat général. Les intérêts des parties civiles sont défendus par Me Pascal Rodeyns, Me Séverine Solfrini, Me Michel Reenaers et Me Nathalie Gérard-Frippiat.

Le procès présidé par Philippe Gorlé reprendra le lundi 14 novembre à 09h00 par la lecture de l'acte d'accusation. Les débats devraient durer six jours.