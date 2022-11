Eau contaminée à Hodeige: la ministre demande à la SWDE d’améliorer ses procédures d’urgence

La ministre wallonne de l’Environnement, Céline Tellier, a été interpellée mardi au Parlement wallon au sujet de la pollution de l’eau à Hodeige. Elle demande à la SWDE d’améliorer les procédures d’urgence et de garantir que ce type d’incident ne se reproduise plus.

Mardi, le député hutois Rodrigue Demeuse a interpellé la ministre de l’Environnement Céline Tellier à propos de la pollution de l’eau à Hodeige, survenue la semaine dernière. Le député Écolo de Huy-Waremme a, entre autres, relayé les inquiétudes des habitants à trois niveaux: les questionnements relatifs à la qualité de l’eau actuelle et la réalisation de tests complets ; les procédures d’urgence activées ; les causes de cet incident dramatique et les mesures prises pour qu’il ne se reproduise plus.

La ministre a confirmé que tout était rentré dans l’ordre et que les derniers résultats des analyses de l’eau de distribution étaient conformes. Quant aux causes de l’incident (contamination de l’eau au départ d’une station d’épuration de l’AIDE), la ministre a expliqué que "les services de l’AIDE et la SWDE sont en contact pour définir les adaptations techniques à réaliser dans la station AIDE afin d’éviter tout nouvel incident. Dans l’attente, le raccordement reste bien entendu fermé."

Lors de l’échange au Parlement wallon entre la ministre et le député hutois, il a aussi été question du timing entre les premières contaminations (le lundi 26) et le moment où la SWDE a communiqué sur la non-potabilité de l’eau le mercredi. Un temps de réaction long qui s’explique par le fait que, suite aux premiers signalements, la SWDE a purgé toutes ses installations. "D’après la SWDE, des contrôles ont été effectués sur les installations de production – puits, station de pompage et château d’eau – et n’ont montré, à ce moment – là, aucune altération de la qualité de l’eau", affirme la ministre. Ce n’est que le mercredi que la société s’est rendu compte que la pollution provenait de l’extérieur du réseau.

En conséquence, la ministre Céline Tellier a annoncé l’envoi d’une demande à la SWDE afin d’améliorer les procédures d’urgence et de garantir que ce type d’incident ne se reproduise plus à l’avenir.