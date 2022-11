Les policiers déménagent

L’heure est enfin arrivée ! Mercredi prochain, la Zone de Police Ans/Saint-Nicolas investira son tout nouvel Hôtel de police installé rue du Monténégro 2 à Ans, sur le site "Bonne Fortune" et sera officiellement ouvert au public.

Le déménagement a débuté ce jeudi et ce jusqu’au 15 novembre inclus. Du coup, durant cette période, les différents services seront Fermés au public .

Ce bâtiment flambant neuf regroupera l’ensemble des services de la zone de police. "Non seulement, cela permettra de réaliser une économie substantielle des frais de fonctionnement mais aussi d’avoir une meilleure transversalité entre les différentes fonctionnalités de police de base (intervention, travail de quartier, enquête et recherche locale, assistance aux victimes, maintien de l’ordre, circulation, accueil)" explique-t-on à la zone de police.

Une antenne à Saint-Nicolas

A partir du 21 novembre et afin de continuer de répondre au mieux aux besoins de la population Saint-Niclausienne et d’assurer une certaine proximité, deux policiers seront encore présents au quotidien – durant les heures d’ouverture – dans l’antenne située à l’administration communale de Saint-Nicolas. Leur rôle consistera principalement à mener des auditions sur rendez-vous, dans le cadre de dossiers judiciaires diligentés par le parquet. Ils assureront également un rôle de liaison avec les services administratifs communaux et répondront aux demandes ponctuelles des citoyens.

En pratique, les services de police vous recevront physiquement à l’Hôtel de Police, Sur rendez-vous, du lundi au vendredi entre 8 et 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures, ainsi que le samedi matin entre 9 et 13 heures. Les rendez-vous peuvent être pris très facilement via le lien présent sur le site internet de la zone de police https://www.police.be/5284. Une fois sur la page d’accueil, cliquez sur "Prendre un rendez-vous" et suivez les instructions . "En cas de difficulté pour effectuer cette démarche, nos services restent bien évidemment à votre disposition pour vous aider, par téléphone, au n° général 04/320.22.00, qui lui reste inchangé".

Il est évident que les plaintes réputées urgentes (impliquant des devoirs et suites judiciaires immédiates) seront traitées sans rendez-vous, pour satisfaire au mieux vos attentes.

Accueil virtuel

Si vous avez besoin d’obtenir un renseignement ou si vous souhaitez déposer plainte pour des faits réputés "mineurs" (perte de document, vol simple sans nécessité de constatation sur les lieux, différend…), il vous est également loisible de vous présenter au guichet d’accueil virtuel installé au rez-de-chaussée de votre administration communale (tant à Ans qu’à Saint-Nicolas). Vous serez guidé par l’employé administratif pour une prise en charge optimale au sein du bâtiment. Un policier, en poste à l’Hôtel de Police, répondra à vos demandes via un écran digital.