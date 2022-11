Visé : Un mur de la rue Raskinroy à terre

La construction d’une maison unifamiliale est en cours par un privé rue Raskinroy. Une ruelle, située dans le centre de Visé, inscrite comme monument à l’Inventaire du patrimoine immobilier culturel (IPIC) de Wallonie.

Il s’agit d’une charmante ruelle pavée, en pente, probablement créée au XVe siècle pour relier les actuelles rues Haute et Basse. La ruelle est aujourd’hui bordée de murs en brique et en moellons de grès percés de portes ou portails donnant accès aux jardins de plusieurs habitations. Une dalle de remploi portant la date de 1744 est encastrée dans un des murs.

Compte tenu de ce classement et intérêt patrimonial, le collège avait accordé le permis d'urbanisme le 28 mars 2022 à condition que le mur de soutènement, en briques et en grès, le long de la voirie pavée au dénivelé important et repris à l'Inventaire du patrimoine du SPW soit maintenu, de même que le percement dans le mur, qui permet via un escalier d'accéder au jardin. Car outre son intérêt patrimonial, "le mur délimite et soutient des jardins et parcelles situées à plus ou moins 4 m plus haut que la voirie", est-il mentionné dans ledit permis. Le mur ayant clairement une fonction de maintien des terres.

À la grande (mauvaise) surprise de riverains, une portion du mur de la rue est aujourd’hui à terre. Une démolition volontaire ? Un accident ?

Le mur sera remonté

L'échevin de l'Urbanisme, Xavier Malmendier, prévenu de la situation, dit avoir directement pris contact avec l'architecte "lui rappelant l'obligation de conservation du mur". L'architecte, ayant conçu et réalisé la demande d'urbanisme a en effet l'obligation et la responsabilité du suivi du chantier. Celui-ci a contacté l'entrepreneur qui a mentionné un effondrement du mur lors du retrait des terres en vue de réaliser les fondations de la future habitation.

"Il s'agit de la plus vieille rue de Visé. On y est attaché, on veut la protéger. Le mur était très ancien, et donc fragile, tellement qu'il est tombé. C'est un accident malheureux", explique l'échevin. Le maintien du mur étant une condition indispensable au permis, "j'ai demandé de conserver toutes les pierres et briques pour le remonter ensuite. En attendant, celles-ci ont été déplacées et entreposées".

Le patrimoine sacrifié

"Ne faut-il pas se demander si autoriser une telle construction nécessitant d'évider le terrain n'était pas totalement contradictoire avec la volonté de ne pas mettre le mur en danger ?", interroge le conseiller communal de l'opposition Martial Mullenders (Visons demain). "C'est un élément du patrimoine sacrifié, au nom du laisser-faire urbanistique". "Il eut fallu refuser ce projet qui visiblement était incompatible avec la sauvegarde de ce mur patrimonial".