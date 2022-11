Accueil Régions Liège Waremme: une formation au défibrillateur pour sauver des vies, comme celle de Martin Perin (photos & vidéo) Après l’accident cardiaque de Martin Perin, le club de volley de Waremme a décidé de prendre les devants en formant à l’utilisation du défibrillateur (DEA). caroline viatour

La date du 1er octobre aura marqué les esprits de la planète volley et ceux des Waremmiens. Lors du match de volley amical entre Alost et Maaseik, Martin Perin, libero de Maaseik et de l’équipe nationale belge, s’écroulait au début du deuxième set, victime d’un problème cardiaque. Réanimé sur place, le jeune waremmien de 19 ans n’a pas encore renoué avec son sport mais se remet doucement. Un incident qui aurait pu être fatal si l’arbitre et un spectateur urgentiste n’étaient pas intervenus rapidement pour prodiguer les premiers soins. De quoi donner réflexion au monde sportif et plus particulièrement au club de Waremme Volley et son président, Vincent Perin, le papa de Martin. En partenariat avec le Comité provincial...