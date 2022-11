Drame au Rallye du Condroz : le pilote s’adresse aux familles des victimes

Emeric Rary, qui pilotait la voiture qui est sortie de la route à Wanze le dimanche 6 novembre au Rallye du Condroz tuant Margaux Remacle (16 ans, de Hannut) et Romain Landeloos (18 ans, de Huy), a communiqué ce jeudi soir.

"Je tiens à adresser aux familles et aux proches qui pleurent la disparition d’un être cher mes plus sincères condoléances. Je pense également aux blessés à qui je souhaite un prompt rétablissement. Je tiens aussi à remercier celles et ceux qui ont tenu à se manifester auprès de moi à l’occasion de cette si pénible épreuve."

Soucieux que "toute la lumière soit faite afin de permettre aux autorités concernées d’établir la vérité, vous comprendrez que je dois m’abstenir actuellement de tout autre commentaire sur les circonstances de ce malheureux accident, précise encore le pilote. Je ne donnerai donc pas suite aux nombreuses sollicitations dont je suis l’objet à cet égard."