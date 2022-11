Drame au Rallye du Condroz : Romain et Margaux, ensemble pour toujours (vidéo)

Romain Landeloos et Margaux Remacle viennent de s’envoler. Familles et amis ont fait leurs adieux au couple qui repose désormais ensemble au cimetière de Geer.

"Je sais la peine. Je sais les pleurs. Et les pensées que les mots ne peuvent apaiser." Ce samedi, personne n’aurait voulu avoir à être présent pour le dernier voyage de Romain Landeloos et Margaux Remacle, devant l’église Notre Dame de Braives. Camarades de classes, familles, équipe de Capfun où les deux jeunes avaient travaillé cet été, amis et de nombreuses personnes venues montrer leur soutien, ont accueilli le cortège funèbre arrivé à 10h30. L’émotion est vive, la douleur intense et chacun fait face comme il peut. Les deux cercueils entrent dans l’église et l’assemblée se retrouve plongée dans le silence. Celui laissé par les deux amoureux. Et dans un sanglot presque muet, Fabrice Landeloos, le papa de Romain, s’exprime au côté de son épouse et de ses deux enfants. "L’idée de vivre sans vous m’est insupportable mais on y sera contraint."

Magali, la maman de Margaux se rappelle de sa "tchounette" comme d’un rayon de soleil. "Depuis que tu es entrée il n’y a eu que joie de vivre. Tu ne lâches jamais rien. Une force de caractère qui nous a toujours rendus très fière ton papa et moi. Ta naïveté si jolie, tu es toujours notre petit bébé. Bien que tu devenais une jeune femme, tu te blottissais toujours contre nous pour un câlin, pour un bisou. Je n’imagine pas une seule seconde que ce ne sera plus possible. J’espère encore te voir et t’entendre rentrer en me demandant:"Maman je peux commander sur Zalando? Romain peut dormir à la maison?" Car oui, Romain avait une place énorme dans ton petit cœur.

Ta maman, ton papa et ton grand frère, nous t’aimons plus loin que la lune et les étoiles."

Les témoignes se suivent, font tantôt sourire, tantôt pleurer. Un vibrant hommage qui rappelle les souvenirs heureux et qui dresse un portrait positif de l’amour du couple.

"Tu as toujours été gentille, aimante et souriante. J’entends encore ta maman nous raconter cette histoire où tu avais su amadouer l’agent de police avec ton sourire alors que tu n’étais qu’une enfant, se rappelle le papi de Margaux. Tu es un modèle pour ta famille. Tu es solaire. La petite fille que tu étais s’est ensuite épanouie et nous a présenté un beau jeune homme. Et tu as réussi à convaincre ton papa de lui ouvrir sa porte et celle de son frigo. Romain a vite été catalogué comme le gourmand, l’ogre. Comment ne pas accueillir un beau jeune homme qui rendait si heureuse notre petite fille? Vous êtes le Yin et le yang. Vous avez transformé vos caractères et vos forces en cette belle histoire d’amour avec un grand A."

Comment accepter? Comment réaliser? Elles sont nombreuses dans les amies de Margaux à devoir faire face aux questions, au vide laissé par la pétillante Hannutoise. "Je ne parviens pas à me dire que jamais plus je ne te verrai ou t’entendrai. Je sais que tu le sais de là où tu es mais j’ai besoin de te le dire une dernière fois: je t’aime et je t’aimerais toujours. Tu seras notre plus belle étoile, éclate en sanglot l’une d’entre elle avant de s’adresser aux parents et au frère de Margaux. Nous sommes là pour vous. Comptez sur nous pour vous rappelez les bons souvenirs vécus avec elle."

Après près d’une heure trente de cérémonie et de poignants discours, les deux jeunes ont pris la direction du cimetière de Geer où ils reposeront ensemble pour toujours.