La liaison E40-E25-A602 fermée

Chef des éditions liégeoises d'IPM (Gazette de Liége et DH-Liège)

Pendant les deux prochaine semaines, huit nuits de fermeture de la liaison E25-E40/A602 sont planifiées. Elles permettront d’y poursuivre la réhabilitation durable de cet axe stratégique tout en limitant l’impact de ces travaux sur la circulation.

Les fermetures nocturnes porteront sur les deux sens de circulation, entre l’échangeur n°35 "Avroy/Laveu" et l’échangeur n°39 "Chênée" et ce , du lundi 14 novembre au vendredi 18 novembre et du lundi 21 novembre au vendredi 25 novembre.

Pendant ces nuits, la liaison sera totalement coupée à la circulation, de 21h45 (fermeture progressive des accès dès 20h30) à 6h (réouverture progressive dès 5h). Les déviations habituelles seront mises en place via l’A604, itinéraires S1 et S20.

Pour rappel, la SOFICO est le maître d’ouvrage de ces travaux, qu’elle finance. Elle bénéficie pour leur réalisation de la collaboration de son partenaire technique, le SPW Mobilité et Infrastructures, maître d’œuvre.