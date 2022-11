Malgré son casier judiciaire vierge et l’absence totale d’antécédents, une jeune femme de 30 ans écope de 4 mois de prison et une amende de 400 € pour des faits de violence et de rébellion.

Quatre mois de prison pour coups et blessures et rébellion

Absente lors de l’audience du tribunal correctionnel de Huy du 13 octobre dernier, une Liégeoise de 30 ans y avait été convoquée pour s’expliquer pour avoir frappé son frère et avoir injurié des agents de police. Des faits qui se sont déroulés le 23 juin 2021 dans le garage du beau-père, à Wanze. "Ce jour-là, elle s’y rendait pour faire réparer sa voiture, relatait Brigitte Leroy, procureure de division. Malheureusement, son beau-père n’avait pas la pièce et ne savait donc pas effectuer les travaux nécessaires." Et sans que personne ne comprenne vraiment pourquoi, la trentenaire est montée dans une colère noire. Elle a commencé à s’énerver et insulter son beau-père jusqu’à endommager la voiture du Wanzois. Le tout devant les yeux de sa petite fille. "Son frère intervient alors pour protéger l’enfant mais elle le griffe sur le torse, ajoutait la procureure de division. C elui-ci prévient alors les autorités policières qui constatent qu’elle ne semble pas dans son état normal."

Elle insulte les policiers de « connards »

Elle se rebelle alors violemment contre les policiers présents, les insultant de "connards" et de "fils de p…" et ajoutant à l’un d’entre eux: "Tu mérites la chaise électrique." Pourquoi ? Personne ne le sait puisque la prévenue ne s’est pas déplacée à l’audience pour se défendre.

Malgré un casier judiciaire vierge et l’absence d’antécédents, la Liégeoise, qui a donc été condamnée par défaut, écope d’une peine de prison de 4 mois et d’une amende de 400 €.