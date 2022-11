Une section handisports à l'IPESS de Micheroux

Chef des éditions liégeoises d'IPM (Gazette de Liége et DH-Liège)

Début de semaine, l'Institut Provincial d'Enseignement Secondaire Spécialisé de Micheroux (IPESS) a organisé une journée sportive handisport, en présence de Roger Habsch, médaillé aux Jeux Paralympiques de Tokyo en 2021 (médaille de bronze du 100m et médaille de bronze du 200m).

Organisée en collaboration avec la Ligue Handisport Francophone, cette journée sportive a permis aux élèves de découvrir différentes disciplines : le Volley assis, le Kin-ball, le Handbike, le Tir à l’arc ainsi que des activités rythmiques.

A cette occasion, la Province de Liège a annoncé l’ouverture prochaine d’une section Education physique (handisports) en technique de transition (2e et 3e degrés), une première en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce cursus permettrait aux élèves de devenir, par exemple, professeur ou coach d’un handisport.

Rappelons que l'IPESS Micheroux contribue à l'éducation des élèves en assurant le développement optimal de leurs aptitudes afin de favoriser leur épanouissement personnel et de leur assurer une autonomie la plus large possible.