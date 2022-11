L’orgue de l’église Saint-Martin inauguré par un concert

L’orgue RUËF, rénové, a résonné sous les mains expertes du professeur Marie-Evodie Mahieu et de ses élèves et de Monseigneur Delville, évêque de Liège. L’église Saint-Martin a vibré pour le plus grand plaisir d’une petite centaine de personnes réunies pour ce concert d’orgue inaugural. Une fois n’est pas coutume, le public tournait le dos au chœur et avait les yeux rivés sur le jubé où se produisaient les musiciens du jour. C’est là-haut que Marie-Evodie Mahieu, professeur d’orgues à l’académie de Remouchamps entamait ce concert organisé au profit de la restauration de l’orgue RUËF. L’événement était rehaussé de la présence de Jean-Pierre Delville, évêque de Liège, lequel s’est livré en personne à l’exercice en interprétant deux pièces à ce superbe instrument.