Assises Liège - La personnalité de Mohamed Dahmane confine à la psychopathie

Le procès de Mohamed Dahmane, un Algérien âgé de 28 ans accusé d'avoir commis le meurtre de Mégane Tamburrini, a débuté lundi matin devant la cour d'assises de Liège. Selon une expertise, la personnalité de l'accusé confine à la psychopathie. Son interrogatoire a débuté sur les différents éléments qui constituent son parcours de vie.

Les faits reprochés à l'intéressé s'étaient déroulés le 9 mars 2020 à Droixhe (Liège). Mégane Tamburrini, une Sérésienne, avait été tuée d'un coup de couteau à la gorge. Son corps avait été retrouvé sur un trottoir. La jeune femme avait fréquenté un squat, où avait eu lieu une altercation entre les différents occupants.

Mohamed Dahmane avait reconnu être l'auteur du coup de couteau mais il contestait l'intention de tuer la victime. Il avait affirmé que la mort de la jeune femme résultait d'un accident.

A l'époque des faits, Mégane Tamburrini vivait avec son compagnon dans un squat à Bressoux. Une dispute y aurait éclaté entre plusieurs personnes. Des témoins avaient expliqué que Mohamed Dahmane avait fait des avances à la jeune femme et que la dispute était survenue lorsqu'elle avait repoussé sa tentative de viol.

Mohamed Dahmane avait affirmé qu'il n'était pas armé et contestait avoir tenu des propos déplacés. Une bagarre aurait éclaté entre lui et un autre homme, armé d'un couteau. Cette dispute portait sur une consommation de drogue. Mohamed Dahmane aurait tenté de désarmer son adversaire, tandis que Mégane Tamburrini aurait tenté de s'interposer de manière soudaine. L'accusé conteste avoir voulu blesser ou tuer la victime. Mais des témoins ont affirmé qu'il avait porté le coup de manière tout à fait volontaire et qu'il avait délibérément visé le cou.

Plusieurs autres faits sont reprochés à l'accusé, dont une tentative de meurtre au couteau d'un autre squatteur, Hasni Abu Ali, ainsi que des coups et blessures et des menaces de mort contre deux agents de sécurité de la Médiacité. Mohamed Dahmane avait tenu des propos menaçants et avait fait des signes d'égorgement avec un couteau à l'égard de ces deux agents.

Selon une expertise réalisée durant l'enquête, Mohamed Dahmane présente une personnalité qui confine à la psychopathie et son état psychologique est proche de la débilité.

A l'issue de la lecture de l'acte d'accusation, la défense a annoncé que l'accusé présente un parcours de vie atypique. Ses avocats estiment qu'il devra être jugé en tenant compte de ce parcours de vie et de sa personnalité.

Lors de son interrogatoire par le président Gorlé, l'intéressé a précisé qu'il a fait ses études primaires et secondaires en Algérie. Il a commis des vols divers durant sa jeunesse en raison de la pauvreté de sa famille. Il a connu de mauvaises fréquentations et a été impliqué dans une bagarre lors de laquelle il a été balafré d'un coup de couteau au visage. C'est après avoir acheté un faux passeport qu'il a émigré vers l'Europe.

En octobre 2019, la police a rédigé ses premiers procès-verbaux contre Mohamed Dahmane pour des faits de vols simples et séjour illégal. Il a vécu à Liège dans différents squats ou hébergé par des amis. Il prétend qu'il a fréquenté Mégane Tamburrini dans les squats mais qu'il ne lui parlait pas.

L'interrogatoire de Mohamed Dahmane sur les différents faits qui lui sont reprochés se poursuivra ce lundi en début d'après-midi.