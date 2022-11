Assises Liège - Mohamed Dahmane présente une version accidentelle du décès de Mégane Tamburrini

Mohamed Dahmane a été interrogé lundi après-midi devant la cour d'assises de Liège, où il répond notamment du meurtre de Mégane Tamburrini. L'accusé a présenté une version accidentelle des faits. Il conteste l'intention homicide et affirme que le coup de couteau à la gorge, reçu par la victime, résulte d'un accident.

Les faits s'étaient déroulés le 9 mars 2020 à Droixhe (Liège). Mégane Tamburrini, une Sérésienne âgée de 22 ans, avait été tuée d'un coup de couteau à la gorge. Son corps avait été retrouvé sur un trottoir. La jeune femme avait fréquenté un squat, où avait eu lieu une altercation entre les différents occupants.

Interrogé sur le déroulement des faits, Mohamed Dahmane a précisé qu'il était arrivé dans le squat occupé par Mégane Tamburrini et ses amis vers 05h30 la nuit des faits. Il dit qu'il était sous l'influence de l'alcool. Une querelle l'aurait alors opposé au sujet d'une bille de cocaïne qui lui a été volée et consommée par un autre occupant.

"Je me suis pris la tête avec Ali. Je l'ai insulté. Ali n'a pas aimé et il a pris le couteau qui était devant ses pieds. On s'est accroché. Je lui ai retenu la main, mais je n'ai pas touché Mégane. Elle a été touchée accidentellement par le coup de couteau", a soutenu l'accusé.

Cette version n'a pas été confirmée par les analyses réalisées par le médecin légiste. Selon les autres protagonistes de la scène, la cause de l'altercation est une tentative de Mohamed Dahmane d'obtenir des relations sexuelles de Mégane Tamburrini. Selon les autres occupants, Mohamed Dahmane voulait dormir à ses côtés et entretenir des relations sexuelles avec elle. C'est parce qu'elle avait refusé que Mohamed Dahmane lui aurait planté son couteau dans la gorge.

Mohamed Dahmane a aussi été interrogé sur une seconde scène qui s'était déroulée la même nuit dans un autre squat. Il aurait porté un coup de couteau à un SDF qui occupait son matelas habituel. Mais il a soutenu qu'il ne se souvenait pas de cette scène.

La nuit des faits, Mohamed Dahmane affirme qu'il a pris la fuite vers la France, en passant par Lille et Paris. "J'avais peur, j'étais choqué et stressé", a-t-il commenté.

Mohamed Dahmane a été arrêté en Espagne en juin 2020 et extradé vers la Belgique.

Au cours de son interrogatoire, l'accusé a prétendu avoir des difficultés à comprendre l'interprète qui traduit ses propos lors du procès. Selon ses avocats, ses difficultés de compréhension sont liées au fait qu'il est né dans un petit village algérien. Mohamed Dahmane était parvenu à s'exprimer sans difficulté sur les différentes étapes de son parcours de vie. C'est en abordant le déroulement des faits qu'il a fait part de difficultés de compréhension ou de trous de mémoire.

Le médecin légiste sera entendu mardi matin.