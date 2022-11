Jeunes tués au Rallye du Condroz : "Merci à vous tous", écrivent les parents de Margaux et de Romain au lendemain de leurs funérailles

"Merci à vous tous pour vos témoignages de soutien dans cette épreuve. Aux parents de Romain, Fabrice et Nathalie Landeloos-François, avec qui nous traversons cette épreuve (...) difficile mais très dignement", ont écrit dimanche soir les parents de Margaux, Cédric et Magali Remacle, sur leur profil Facebook. Ils ont également souhaité remercier "tous nos amis et familles présents chaque jour pour nous soutenir, nous relever quand nous perdons pied". Juste parfois avec "votre présence silencieuse, juste être là pour nous" et ainsi leur permettre de "tenir jusqu’à présent".

La Hannutoise Margaux Remacle, âgée de 16 ans, et le Hutois Romain Landeloos, âgé de 18 ans, sont décédés le dimanche 6 novembre 2022 à Moha, dans l’entité de Wanze (en province de Liège), fauchés par une voiture participant au Rallye du Condroz. Des centaines de personnes sont venues assister, samedi matin, à leurs funérailles à Braives. Les deux jeunes défunts ont ensuite été inhumés au cimetière de Geer, dans l’intimité familiale.

L’enquête sur d’éventuelles responsabilités s’annonce, elle, difficile et devrait durer plusieurs mois, selon le parquet de Liège. Les auditions des témoins, ainsi que l’analyse des images de la caméra embarquée de la voiture concernée et de celles qui l’ont précédée, devraient permettre d’y voir plus clair, tout comme l’examen des films enregistrés par les badauds.

Le dernier accident mortel à l’occasion du rallye du Condroz remonte à il y a quatre ans, lors du décès du pilote Rik Vanlessen, 52 ans.