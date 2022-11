Assises Liège: Mohamed Dahmane proférait régulièrement des menaces de mort

Mohamed Dahmane a proféré des menaces de mort à plusieurs reprises, ont indiqué mardi les enquêteurs devant la cour d'assises de Liège. Accusé d'avoir commis le meurtre de Mégane Tamburrini, Mohamed Dahmane avait menacé de tuer quelqu'un trois jours avant ces faits. Il avait aussi menacé de mort deux agents de sécurité de la Médiacité.

Les principaux faits reprochés à l'accusé s'étaient déroulés le 9 mars 2020 à Droixhe (Liège). Mégane Tamburrini, une Sérésienne âgée de 22 ans, avait été tuée d'un coup de couteau à la gorge. Son corps avait été retrouvé sur un trottoir. La jeune femme avait fréquenté un squat, où avait eu lieu une altercation entre les différents occupants.

Les enquêteurs ont présenté aux jurés les différents devoirs réalisés pendant leurs investigations. Les premiers faits reprochés à Mohamed Dahmane s'étaient déroulés le 7 mars 2020 vers 13h50 à la Médiacité de Liège. L'accusé était connu des agents de sécurité du complexe commercial pour y avoir commis plusieurs vols. Il était suspecté d'y avoir commis récemment un important vol de lunettes.

Lorsqu'il a été reconnu par les vigiles, Mohamed Dahmane a été invité à les suivre dans un local de sécurité. Mohamed Dahmane a alors lancé des insultes, a porté un coup de poing au thorax d'un agent de sécurité et a proféré des menaces de mort. Il ne semblait pas dans un état normal et semblait sous influence. Il a alors fait des gestes d'égorgement avec un couteau. L'accusé a été intercepté sur place quelques minutes plus tard, sans son arme.

L'agression de Mégane Tamburrini est survenue le 9 mars 2020 dans la matinée. C'est une policière, présente sur place pour d'autres obligations, qui avait été interpellée par deux squatteurs témoins de la scène. Parmi eux se trouvait le petit ami de Mégane Tamburrini, légèrement blessé. Mégane Tamburrini était étendue sur le sol lorsque la policière l'a découverte. Ses amis avaient précisé qu'elle avait été frappée d'un coup de couteau par un homme qui avait tenté de la violer et qui avait ensuite pris la fuite. Selon les témoins, c'est lorsqu'elle avait voulu se défendre d'une tentative de viol que Mégane Tamburrini avait été frappée d'un coup de couteau.

Les deux témoins avaient aussi précisé à la policière que Mohamed Dahmane avait proféré des menaces précises depuis trois jours. Il disait régulièrement qu'il allait tuer quelqu'un.

Après avoir tué Mégane Tamburrini le 9 mars 2020, Mohamed Dahmane s'est encore rendu dans un autre squat, où il a porté quatre coups de couteau à un autre squatteur. Ces faits ont été qualifiés de tentative de meurtre lors de l'instruction.

Mohamed Dahmane a été identifié grâce aux informations livrées par des membres de la famille de Mégane Tamburrini. Il avait pris la fuite à l'étranger et avait été signalé au niveau international. L'accusé a été arrêté à Lérida en Espagne le 18 juin 2020 et extradé le 10 août 2020.

Mercredi, la cour poursuivra les auditions des différents témoins.