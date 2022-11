Accueil Régions Liège Waremme : Ils ont escroqué pour près de 4 millions d’euros ! Les victimes ont confié les économies d’une vie en pensant qu’elles allaient être placées de manière protégée Sarah Rasujew Les victimes ont perdu les économies d'une vie ©Richard Villalon – stock.adobe.c

Philippe, 52 ans et Jean-François, 45 ans, ont écopé de 40 mois de prison avec sursis pour la moitié et de deux ans de prison avec sursis pour avoir détourné près de 4 millions d’euros en faisant croire à des placements en bon père de famille dans leurs agences de Herstal et de Waremme alors que l’argent des investisseurs s’est tout bonnement envolé. Le tribunal a également prononcé des amendes de 20 000 et 10 000 euros avec sursis partiel à leur encontre. Le premier, aujourd’hui...