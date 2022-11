10 ans d’immersion en allemand : çà se fête

Savez-vous que l’allemand est la langue maternelle la plus parlée en Europe ? En effet, près de 130 millions de personnes l’ont appris comme langue maternelle ou comme seconde langue.

Du fait de la proximité géographique de Liège avec les Cantons de l’Est, l’Allemagne et le Luxembourg, la connaissance de cette langue se révèle, pour les habitants de notre Province, un atout indéniable dans le monde professionnel.

Immersion précoce

Certaines études mettent en évidence, chez les élèves d’écoles en immersion précoce, de meilleures performances cognitives telles qu’une plus grande attention auditive, flexibilité, mémoire de travail se traduisant notamment par un apprentissage plus aisé d’une langue supplémentaire.

L’école Fondamentale de la Sauvenière, située au cœur de la Cité ardente, a été la première école en 2012 à proposer un programme d’immersion précoce pour ses élèves de la troisième maternelle (20 h d’allemand) à la sixième primaire (12 h d’allemand). Tous les contenus pédagogiques en allemand sont élaborés et dispensés par des enseignants dont la langue maternelle est l’allemand et de nombreuses activités de découverte de la langue et de la culture allemande sont organisées. À l’issue de ce riche parcours, les élèves présentent le CEB en français et disposent de solides connaissances en allemand.

Pour fêter les 10 ans de ce programme d’immersion, la direction, l’équipe pédagogique et l’association de parents de l’école Sauvenière vous invitent à découvrir cette école dynamique ce samedi de 11 à 18 h. Au programme : grimages, photomaton, jeux en bois, rallye photos dans l’école, exposition sur l’Allemagne-Belgique, bar et restauration allemande… Herzlich willkommen !