Le traditionnel marché de Noël ne pourra pas avoir lieu dans les grottes de Wonck à Bassenge: il est déplacé sur la place à Roclenge

C’est une bien triste nouvelle pour les Bassengeois. La commune de Bassenge a annoncé que le traditionnel marché de Noël dans les grottes de Wonck "ne pourra pas, cette année, s’y dérouler pour des raisons de sécurité".

Après avoir dû faire ce dur constat la semaine dernière, le collège communal a demandé au Syndicat d’Initiative de travailler en urgence pour lui proposer une nouvelle organisation du marché de Noël. "C’est ainsi qu’en un temps record, les contacts ont été pris avec les exposants et les fournisseurs et que la proposition d’organiser l’édition 2022 sur la belle place de Roclenge a été faite au collège communal", indique la commune. Le marché de Noël aura donc bien lieu les 9, 10 et 11 décembre sous une nouvelle version aux mêmes heures que d’habitude. "Artisanat, convivialité et amusement seront aux rendez-vous", promet la commune.