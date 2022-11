CPAS de Bruxelles : solidarité liégeoise

A l'appel des délégations CSC et CGSP, des agents du CPAS de Liège se sont réunis, ce mercredi, place Saint-Jacques, pour affirmer leur solidarité avec les travailleurs des CPAS bruxellois.

Les revendications de ces derniers sont partagées par les travailleurs du plus gros CPAS de Belgique. La situation est telle que le nombre de malades, de burn out voire de démissions augmente sans cesse, fragilisant l'institution qui n'arrive plus à recevoir les bénéficiaires dans des conditions optimales et dignes.

Une banderole a été déployée devant le siège central de l'administration, place Saint-Jacques à Liège.

Les délégations syndicales espèrent que leur appel à plus de solidarité, plus de moyens et de personnel sera entendu par-delà les murs de la cité ardente. D’autres actions sont envisagées pour exiger des mesures structurelles.

"Les CPAS constituent un maillon essentiel de notre société, sans eux des dizaines de milliers de personnes se retrouveraient à la rue", estiment les manifestants.