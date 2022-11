Liège : EVS conforté dans ses prévisions de croissance de son chiffre d’affaires

Les attentes de croissance du chiffre d’affaires d’EVS pour l’ensemble de l’année ont été confortées grâce aux performances financières du troisième trimestre, signale jeudi l’entreprise liégeoise spécialiste et leader mondial des technologies de production vidéo en direct. Elle table désormais sur une fourchette de revenus allant entre 145 et 150 millions d’euros.

Après le deuxième trimestre, EVS avait déjà relevé ses prévisions de revenus pour l’ensemble de l’année de 125 à 140 millions à 140 à 150 millions.

Carnet bien rempli

L’entreprise liégeoise est également positive pour 2023 : son carnet de commandes a connu une croissance de pas moins de 216 % et les prises de commandes sont fortes dans toutes les régions.

Ce résultat a été obtenu, entre autres, grâce à un contrat d’une durée de dix ans et d’une valeur de plus de 50 millions d’euros – le plus important jamais obtenu – que le groupe liégeois a remporté l’été dernier avec "un des grands acteurs prestataires de services de production basé aux États-Unis".