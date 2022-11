Seraing : Quand le voisinage devient insupportable

Deux familles qui étaient pourtant amies se déchirent et finissent devant les tribunaux

Le parquet a requis une peine de dix mois de prison à l’encontre d’une dame âgée de 68 ans et habitante de Seraing qui doit répondre de harcèlement, d’avoir détruit la porte des voisins et de s’en être physiquement pris à sa voisine. Des faits particulièrement tristes et qui ont des conséquences...