De nouveaux pour le tram

On va procéder à la pose des massifs LAC et des multitubulaires avenue Blonden et rue Paradis.

Dans le cadre du chantier du tram de Liège, la pose des massifs LAC (Lignes Aériennes de Contact) et des multitubulaires sera réalisée avenue Blonden et rue Paradis et ce dès ce lundi et probablement jusqu’à la mi-mars.

Les zones de chantier seront situées rue Paradis en dehors de la voirie, principalement sur le parc de l’avenue Blonden. Une partie du chantier débordera sur la voirie avenue Blonden et sur le carrefour formé par l’avenue Blonden et l’avenue Rogier. Des places de stationnement seront temporairement supprimées. Les panneaux d’interdiction seront placés 48 heures à l’avance.

Déviation

En venant de la rue des Guillemins, il ne sera plus possible de continuer vers la rue Raikem, une déviation sera mise en place via l’avenue Blonden ou le boulevard Frère-Orban.

Le carrefour formé par la rue des Vingt-Deux et l’avenue Blonden sera rouvert à la circulation.

Le tronçon de l’avenue Blonden situé entre la rue de Fragnée et la rue Paradis sera fermé définitivement à la circulation.

Infos : letram.be ou le numéro de téléphone gratuit : 0800/88.022 (du lundi au vendredi de 9 à 12 h 30, le mercredi de 16 à 20 h et le samedi de 9 à 12 h).