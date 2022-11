Comme beaucoup de Communes, la Ville de Huy ne déroge pas à la règle et subit chaudement la crise énergétique. Plus de trois millions d’euros sont prévus au budget pour faire face.

La Ville de Huy paie la flambée des coûts de l’énergie et ajoute plus d’un million à son budget

La crise de l’énergie a encore fait parler d’elle à Huy lors du dernier conseil communal. Les prévisions annonçaient un peu plus de deux millions d’euros pour faire face aux factures énergétiques et, finalement, la Ville de Huy a dû revoir cette estimation à la hausse. "Nous avons chiffré l’augmentation des frais énergétiques à 3 259 000 €, a annoncé Jacques Mouton, échevin des Finances dans le point concernant la deuxième modification budgétaire. Soit plus d’un million de différences et une augmentation de 61%. Nous avons par ailleurs augmenté de 447 000 € la dotation communale au CPAS. Et, malheureusement, l’augmentation de l’IPP et celle du Fonds des Communes ne permettent pas de compenser le manque." Le boni s’appauvrit...