Les factures énergétiques trop élevées de sa gérante et le pouvoir d’achat diminué de ses clients obligent " La librairie du coin " à fermer.

À cause de la crise, le seul commerce de Meeffe fermera ses portes le 31 décembre

L’équation est insoluble. D’un côté, des frais énergétiques qui ont littéralement explosé ces derniers mois, pour tout le monde. De l’autre, un secteur où il est quasi impossible de répercuter ces augmentations sur les produits dont la plupart affichent un tarif imposé (presse, tabac, loterie…). Sandra Cortes-Bueno, 45 ans, en fait les frais. La librairie, où on pouvait aussi trouver des produits de dépannage et des petits cadeaux, qu’elle a ouverte au coin de la rue Grande à Meeffe il y a trois ans, fermera ses portes le dernier jour de l’année. "C’est à la fois propre au secteur, dans lequel on ne sait pas répercuter la hausse des prix de l’énergie sur les prix de ce qu’on vend...