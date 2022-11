Ce lundi, dès 7 h, les rhétos feront la fête au grand saint Nicolas

Et hop ! c’est reparti. Lundi, les rhétos de Huy et des alentours fêteront saint Nicolas. Par le traditionnel cortège et une fête devant la piscine.

L’an dernier ? On oublie… Les rhétos n’avaient pu fêter la Saint-Nicolas. À quelques jours de l’événement, la Ville de Huy avait choisi de faire l’impasse. La faute au Covid… Alors, cette année, la Hutoise, l’ASBL organisatrice, relance la dynamique et espère être suivie par les jeunes des écoles de Huy et des environs. Et ce sera ce lundi avec, au programme, le traditionnel cortège de tabliers blancs sur les deux rives suivi de la fête sur les parkings de l’avenue Godin, en face de la piscine et du Quick. Un peu tôt, cette année ? "C’est toujours un lundi, entre le 20 et le 30 novembre, explique Thibauld Vandendriessche, membre de la Hutoise et organisateur de la Saint-Nicolas....