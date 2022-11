La plaine de jeux du Domaine de Palogne est rénovée

Les terribles inondations de juillet 2021 ont porté un coup dur aux installations du Domaine de Palogne à Ferrières qui s’apparentait à un champ de bataille. Si tout a été remis à neuf pour le début de la saison 2022, il restait un " point noir ": la plaine de jeux, attenante à la taverne Al Gatte d’or. C’est désormais chose faite. Grâce à des budgets du CGT (Commissariat général au tourisme), elle a été rénovée et est désormais accessible au public. " Le grand module a été entièrement refait, détaille Julien Desart, du Domaine. Le petit module, trop abîmé, a été retiré. Il a fallu préalablement terrasser, égaliser le sol, qui avait été complètement retourné. On a remis du fin gravier jaune et replacé les plots en béton. " Les travaux ne s’arrêteront pas là. Au printemps prochain, la plaine de jeux sera dotée d’un autre grand module sur le thème du château fort et d’un plus petit sur le thème de la nature. La plaine de jeux est accessible gratuitement toute l’année. Sur le site, pendant l’hiver, la taverne reste ouverte ainsi que les randonnées, le minigolf, la location de VTT. Seuls le château et le musée sont fermés.