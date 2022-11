45 jours de Plaisirs de Noël à Huy

Ce mois de novembre annonce le grand retour des animations de fin d’année à Huy.

Dans le contexte énergétique actuel, la Ville souhaitait revoir la consommation énergétique liée aux Plaisirs de Noël. C’est ainsi que, pour la première fois, cette année, la patinoire de glace, très énergivore Grand-Place, a été remplacée par une piste de roller de 400 m2 sous chapiteau ouvert, complété d’un village de douze chalets Horeca et d’un chalet savoyard (48 400 euros TVAC). Place Verte, Couleurs Extrêmes proposera un chalet d’animations qui accueillera un week-end "Contes&magie" ces 26 et 27 novembre ; un Marché de Noël étalé sur deux week-ends, à savoir les 10 et 11, 17 et 18 décembre, ainsi qu’un Village des enfants (châteaux gonflables et jeux en bois) du 23 décembre au 8 janvier. D’autres activités rythmeront également la place Verte telles que la venue de saint Nicolas le week-end des 3 et 4 décembre et la possibilité de participer à une séance photos par un professionnel le 21 décembre.

Plusieurs animations

Des animations portées par la Ville de Huy et ses partenaires égaieront le cœur de la cité durant 45 jours : Noélie au jardin du curé, Noël au théâtre ou au musée, plusieurs expositions, marchés de Noël locaux, visites guidées aux flambeaux ou encore un jeu d’enquête…

"Le cœur de Huy va battre au rythme des festivités de fin d’année durant un mois et demi et nous ne pouvons que nous réjouir d’avoir pu maintenir cette belle activité tout en l’adaptant au contexte énergétique actuel", commente le bourgmestre f.f. "Offrir à nos citoyens et aux visiteurs des occasions de se divertir à des prix démocratiques est un objectif que nous poursuivons tout au long de l’année."

Le programme sur le site de la Ville de Huy.