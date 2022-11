Mise à double sens de la RN671 à Herstal : huit habitations à démolir

Les travaux se poursuivent à Herstal où rue Marexhe 8, une traversée de voirie doit être réalisée. La rue est fermée à la circulation entre le carrefour avec la rue Petite Voie et les rues Hoyoux, Saint Lambert et de la Station. Les travaux se déroulent dès ce 21 novembre jusqu’au 25 novembre inclus. Un itinéraire de déviation est mis en place via le boulevard Zénobe Gramme, la rue des Mineurs et la rue Elisa Dumonceau. Ou via la rue Petite Voie, rue Nicolas laloux, Boulevard Zénobe Gramme, rue des Mineurs et la rue Elisa Dumonceau. La partie de la rue en travaux est mise en double sens de circulation.

Fermeture du pont Nadet

Rue Chera, dans le cadre de la mise à double sens de la RN671, le SPW va faire démolir huit habitations et annexes dans le bas de la rue Chera. Pour ce faire et sécuriser la zone de travail, le parking "Chera" au pied de la rue Chera est totalement interdit à la circulation (piétons y compris). Les travaux seront réalisés dès ce 21 novembre jusqu’au 31 décembre.

Rue Nadet, des sondages sous le pont SNCB doivent être réalisés, ce qui nécessite la fermeture du pont Nadet du 28 au 30 novembre inclus. La partie de la rue en travaux sera mise en double sens de circulation.

Enfin, au niveau du Ravel ligne 31 à Vottem (le long de la E40), les travaux des écrans anti-bruit se terminent, les plantations et un raclage/asphaltage de cette partie du ravel doivent être refaits. Le ravel sera interdit à la circulation dès ce 21 novembre jusqu’au 9 décembre. Un itinéraire de déviation sera mis en place.