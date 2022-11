Noël arrive à Liège

Chef des éditions liégeoises d'IPM (Gazette de Liége et DH-Liège)

Depuis quelques jours “l’esprit de Noël” règne quelque peu sur la ville de Liège avec l’arrivée, dans le centre-ville des illuminations. Et ce n’est qu’un début puisque la 21e édition de “Liège, Cité de Noël” va bientôt ouvrir ses portes qui qu’elle se tiendra du vendredi 25 novembre au dimanche 8 janvier 2023. Il s’agit de la manifestation touristique liégeoise la plus importante avec une fréquentation estimée à 2 millions de visiteurs venant des quatre coins de la Belgique et des pays limitrophes.

Un des éléments clés de cette édition est, comme à l’accoutumée, le Village de Noel. Non seulement le Village de Noël de Liège est le plus grand de Belgique, mais aussi le plus ancien puisqu’il est organisé pour la 35e fois.

Fort de ses 200 chalets, le Village de Noël est et reste un marché de Noël ! L’endroit idéal pour flâner à la recherche du cadeau idéal pour les fêtes, de faire ses emplettes pour décorer et garnir le sapin, de dénicher la création de l’artisan au travail… en bref, tout le plaisir de faire ses “courses de Noël” dans une ambiance propice à la découverte et à l’émerveillement…

Mais ce qui caractérise le Village de Noël, c’est qu’il possède un véritable cœur, qui bat au sein de ses artères. Car Liège accueille en fait en son sein un véritable village, avec ses quartiers, les rires joyeux et les querelles gauloises de ses “citoyens” (comprenez ses exposants), son église avec sa crèche animée par des marionnettes liégeoises, sa mairie noyée dans le pèket et la bonne humeur…

Créateurs et artisans

Cette année encore, le Village accueillera, dans des chalets éphémères, plus de vingt créateurs et créatrices belges. Bijoux, écharpes, huiles d’olive, créations en bois tourné, savons et même véritables boules de Noël peintes à la main se relayeront tout au long de l’événement dans deux chalets de l’Allée des Artisans, devant les grands magasins.

Autre point d’intérêt : la piste de Luge qui fait son grand retour après deux ans d’absence. Une animation sportive et ludique, bien dans l’esprit de Noël et des fêtes hivernales !

Devant le podium du Village et ses animations, chaque week-end du vendredi au dimanche, un chalet “Li Cwène dès Confrêrèyes” accueillera des confréries wallonnes, qui ne manqueront pas de faire déguster leurs meilleures spécialités et partager leurs passions, le tout dans une ambiance qu’on devine de choix !

La place de la Cathédrale, elle, accueillera la Patinoire de Noël qui sera ouverte dès le samedi 26 novembre ̀jusqu’au dimanche 8 janvier. Lors de chaque séance, la patinoire, d’une superficie de 540 m2, peut accueillir près de 250 patineurs. 350 paires de patins et patinettes, de toutes tailles, sont à disposition. Vous pourrez également trouver une quarantaine de chalets installés autour de celle-ci.

Il ne s’agit là que de quelques exemples de ce que l’on pourra faire à Liège durant cette période festive. Le programme complet est à consulter sur la page Facebook : liegecitedenoel ou sur instagram.com/liegecitedenoel.