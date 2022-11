"Boycott Qatar 22" : le collectif Liège sans Pub mène une nouvelle action

Dans le cadre de la coupe du monde de football au Qatar, des activistes ont détourné des publicités dans le centre de Liège ce lundi soir. Les affiches publicitaires ont été remplacées par d’autres où l’on pouvait notamment y lire le slogan : "La coupe est pleine… d’alternatives !" en renvoyant le citoyen sur le site "pasqatarcesoir.be".

"Au-delà des scandales et aberrations liés à cet événement politico-sportif mondial, l’action présente vise surtout à faire connaître des alternatives qui se mettent en place pour boycotter l’événement. Le but est de donner une dimension collective à ce boycott et de permettre le partage de moments conviviaux ailleurs que devant les écrans de retransmission des matchs de la coupe du monde", explique le collectif Liège sans Pub.

"Nous invitons les clubs sportifs amateurs et autres organismes à enregistrer et partager leurs événements locaux sur le site “pasqatarcesoir.be” afin de permettre à celles et ceux qui le souhaitent de venir les supporter. Il s’agit de boycotter le mondial au Qatar sans pour autant bouder le plaisir de se retrouver ensemble pour des moments conviviaux". L’invitation est également destinée aux événements festifs et culturels.

Le collectif rappelle aussi que le secteur publicitaire, via son sponsoring, "se rend complice de ce désastre humain et environnemental. Il est donc logique de le prendre pour cible dans le cadre de notre action".