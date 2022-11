Contraint, Lincent coupera son éclairage de nuit

Tiens, l’éclairage de nuit sur Lincent sera-t-il là aussi coupé ? La commune hesbignonne, tout comme cinq autres communes du Condroz (Hamoir, Ferrières, Clavier, Ouffet et Tinlot) est desservie par le gestionnaire de réseau Ores, et non par RESA comme dans les autres communes de la province de Liège. Les condrusiennes ont déjà éteint leur éclairage public ; Clavier, Ouffet et Tinlot, c’était la nuit dernière. Et Lincent alors ? Elle va elle aussi suivre dans le courant du mois de novembre. "La deadline, c’est le 1er décembre", note le bourgmestre Yves Kinnard. N’empêche, c’est plutôt contraint "mais quand même pas forcé", enchaîne le mayeur, que Lincent y passe, en suivant les autres communes du Brabant wallon. "Au début, on avait dit qu’on ne voulait pas couper l’éclairage public....

