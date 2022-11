Journée de l’arbre à Herstal le 26 novembre : distribution gratuite de plants d’arbre et arbustes

La Ville de Herstal et son service Environnement organisent la journée de l’arbre le samedi 26 novembre de 9 à 13 heures au service communal des Plantations, rue de Milmort, 190. Des plants d’arbres, arbustes et de petits fruitiers (groseilliers, framboisiers, cassissiers) y seront distribués à la population.

"Chaque année, ce sont plusieurs milliers d’arbres et arbustes qui sont distribués aux habitants de Herstal à l’occasion de la journée de l’arbre. Ceux-ci seront plantés dans la terre herstalienne pour continuer à verdir notre ville et à y garantir la sauvegarde de la biodiversité. Un geste important pour l’environnement et pour notre santé", se réjouit Thierry Willems, échevin en charge des plantations.

La spécialité de cette année est celle de la haie : utilisée pour créer des zones d’intimité dans les jardins ou simplement pour délimiter une propriété, protéger contre le vent, elle aide aussi à lutter contre l’érosion. "La haie mixte est aussi une source de richesse pour la biodiversité en constituant un refuge pour une multitude d’animaux (oiseaux et insectes) et de plantes. Elle façonne nos paysages de sa diversité à toutes les saisons". Le 26 novembre, ce sera l’occasion de glaner des informations sur les plantations, l’entretien et l’utilité des haies auprès des agents des services Environnement et Plantations de la Ville de Herstal.

Une nouveauté lors de cette édition : un apiculteur sera présent pour informer les habitants sur les abeilles et l’apiculture, et proposera son miel à la vente.